Suriye: Türkiye, ABD ve Fransa Suriye'den çekilmeli

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Fransa Suriye topraklarından askerlerini çekmelidir." dedi.

Muallim, New York'ta BM Genel Kurulu oturumunda yaptığı yaptığı konuşmada, Suriye topraklarında yasa dışı olarak bulunan yabancı askeri güçlerin bir an önce ve koşulsuz olarak çekilmeleri gerektiğini söyledi, Suriye'de terörizme destek sağlayanlar haricinde her ülkeden gelecek yardımı kabul edeceklerini de ifade etti.

Suriyeli bakan yedi yılı aşkın süredir devam eden iç savaş yüzünden ülke dışına çıkan vatandaşların gönüllü geri dönüşüne hazır olduklarını Suriye'nin artık daha fazla istikrarlı ve güvenli hale geldiğini vurguladı.

Muallim, terörle mücadelenin sonlanma aşamasına geldiğini, Suriye'nin tamamındaki terörist grupları temizleyene ve yasa dışı askeri varlığı sonlandırana kadar savaşacaklarını da kaydetti.