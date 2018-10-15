Suriye-Ürdün sınırı yeniden açılıyor

Suriye ile Ürdün arasında yürütülen görüşmelerin neticesinde, iki ülke arasındaki sınırın açılmasında uzlaşı sağlandı.

Ürdün hükümeti, üç yıldır kapalı olan Nasib Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurdu. Fakat kapı sivil trafiğe bir süre daha kapalı kalacak. Sınırın açılması ile igili, iki taraftan yetkililerin oluşturduğu teknik komisyon ilk kez 13 Eylül'de masaya oturmuştu.

Şam rejimi, Nasib Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgenin kontrolünü, Rusya'nın desteklediği operasyonların sonucunda, temmuz ayında geri almıştı.

Suriye İçişleri Bakanı Muhammed El Şaar, sınır kapısında ve kontrol noktasına çıkan ana yollarda onarım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Sınırın açılmasının ekonomik açıdan rolü büyük

2015'ten bu yana kapalı olan sınır, Türkiye ve Lübnan'ın Körfez pazarına açılan kapısı olması nedeniyle ekonomik açıdan kritik öneme haiz.

Şu an sadece Suriye-Lübnan sınırında giriş çıkışlara izin veriliyor. Lübnan'ın karayoluyla dünyaya ancak Suriye üzerinden açılmasından dolayı, Nasib Sınır Kapısı'nın kapalı kalması Lübnan ekonomisine de olumsuz yansıyordu.

Suriye ile Türkiye arasındaki sınır kapıları ise yalnızca muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde açık. Irak sınırında ise sadece diplomatik misyon ve askeri trafiğe izin veriliyor.

Bu arada, Suriye-Irak sınırının da normal trafiğe açılması için iki ülkenin diyalog içinde olduğu aktarıldı. Şam'ı ziyaret eden Irak Dışişleri Bakanı ile ev sahibi mevkidaşı Velid Muallim'in sınırın açılmasının hızlandırılmasını görüştüğü öğrenildi.