Suriye'yi özgürleştirene dek ülkeden çıkmayacağız

Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının mantığını açıklayan Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, Suriye'de ülkenin düzenini ve halkın güvenliğini sağlamaya yetecek sayıda asker bulundurmaya devam edeceklerini söyledi.

Bondarev, "Şu anda Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 95'i IŞİD'den temizlendi. 2 yıl önce Suriye'deki operasyonlara da tam olarak bu amaçla başlamıştık. Barış yapma misyonunun mantığı bize Suriye'de operasyonları tamamlamaya, ülkede düzeni ve halkın güvenliğini sağlamaya yetecek sayıda asker bulundurmamız gerektiğini dikte ediyor" dedi. Bondarev, "Suriye'yi özgürlüğüne kavuşturuncaya kadar ülkeden ayrılmayacağız" diye ekledi. Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın talebi üzerine 30 Eylül 2015'te Suriye'de terörle mücadele operasyonuna başlamıştı. Sputnik Türkiye

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