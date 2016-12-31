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31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Suriyeli muhaliflerden ateşkes ihlalleri uyarısı

31 Aralık 2016, Cumartesi 15:54
Suriye'de dün gece yarısı yürürlüğe giren ateşkese taraf olan muhalif grupların ortak bildirisinde, Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde yapılan ateşkes anlaşmasında, hiçbir toprak parçasının anlaşmanın kapsamı dışında kalmayacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Bildiride, bu metnin aynısını Esed rejiminin de imzalaması beklendiği halde, Esed rejimin farklı bir anlaşma imzaladığının anlaşıldığı kaydedildi.

Şam yönetiminin ve rejim yanlısı grupların ateşkese rağmen Barada Vadisi ile diğer bölgelere varil bombası ve ağır silahlarla saldırmaya devam ettiği hatırlatılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Muhalifler anlaşmayı imzaladıktan sonra anlaşmanın şartlarına uymuş ancak rejim ve Hizbullah anlaşmanın hiçbir şartına uymamış ve saldırılarına devam etmiştir. Rejimin saldırılarına devam etmesi anlaşmanın bittiğine işaret etmektedir. Uluslararası kamuoyunu rejimin Barada Vadisi'nde yaptığı katliamları görmeye ve rejimin garantörü Rusya'yı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

Herhangi bir istisna ihlal yerine geçer. Bizler Suriye topraklarının hiçbir bölümünü ve hiçbir muhalif grubu istisna etmeyecek olan kapsamlı ateşkese uyacağız. Sadece imzaladıklarımızdan sorumluyuz. Bunun dışında hiçbir anlaşmaya uymayacağız"

"Rusya, Suriye rejiminin saldırılarını durduracağına ve ateşkese uyacağına dair verdiği garantörlük sözünü tutana kadar Birleşmiş Milletler'den ateşkesle ilgili alınacak kararlarda acele etmemesini istiyoruz" ifadesine yer veren muhalifler, Türkiye devletine kendilerine ve Suriye halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Diğer taraftan, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki rejim muhaliflerin kontrolündeki noktalara yoğun şekilde saldırıyor.

Barada Vadisi'ndeki sivillerden çağrı

Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ndeki yerel meclis, sağlık heyeti, sivil savunma ve yardım dernekleri de ihlallerle ilgili ortak açıklama yayımladı.

Rejim ve Hizbullah milislerinin ateşkes yürülüğe girdiğinden bu yana bölgeye 35 varil bombası attığını ve 10 hava saldırısı düzenlediği kaydedilen açıklamada, birçok noktadan da kara saldırısı gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede kesinlikle Şam'ın Fethi Cephesi bulunmuyor. Tüm savaşçılar bölgenin çocuklarından oluşuyor" ifadesine yer verildi.

AA

Etiketler: suriye, ateşkes, suriyeli muhalifler
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