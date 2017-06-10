Suriyeli yetimlere sıcak yemek

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kurulan mutfak ve aşevlerinden her gün 10 bin yetimin yararlandığı bildirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kurulan mutfak ve aşevlerinden her gün 10 bin yetimin yararlandığı bildirildi. İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriyeli yetimlere korunak olmaya devam ettiklerini söyledi. Ramazan ayında Suriye'nin birçok bölgesine yardım götürdüklerine değinen Tosun, şunları kaydetti: "Ramazan ayıyla Suriye'de her geçen gün daha fazla insana ulaşıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz süreçte birçok ihtiyaç malzemesini temin edemeyen insanlar iftar yapamayacaklardı. Bu nedenle Suriye'nin belli noktalarında kurduğumuz mutfak ve aşevlerinde üretilen yemekler sayesinde önemli bir ihtiyacı gidermiş oluyoruz. Her gün 10 bini aşkın Suriyeli yetime de iftarlık sıcak yemek veriyoruz." diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 714

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.