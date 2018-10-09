Suriyelilere yardım edelim

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Suriyelilere ülkelerinin ekonomilerini yeniden inşa etmeleri ve barışın tesisi için yardım edilmesi gerektiğini belirterek, “Parlamento üyeleri, bu görevin yerine getirilmesinde çok önemli bir rol oynayabilirler. Açıklığa ve adalete dayalı bir iş birliği yapısı oluşturmalıyız.” dedi.

Suriye’deki sorunun çözülmesi için Rusya, Türkiye ve İran cumhurbaşkanlarının birtakım kararlar aldıklarını hatırlatan Volodin, öncelikle bölgenin teröristlerden temizlenmesi ve insanların memleketlerine dönmesi gerektiğini dile getirdi. Volodin “Bugün Suriyelilere ülkelerinin ekonomilerini yeniden inşa etmeleri ve barışın tesisi için yardım etmemiz gerekiyor. Parlamento üyeleri bu görevin yerine getirilmesinde çok önemli bir rol oynayabilirler.” dedi.

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