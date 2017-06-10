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Süt fabrikasında elektrik üretimi

10 Haziran 2017, Cumartesi 12:57
Batı Şeria'daki El-Cebrini Süt Ürünleri Fabrikası Başkanı Cebrini, "Farklı bir çözüm bulmak için uzun süren araştırmalar yaptık ve bu çalışmalarımız bizi, hayvan atıklarının işlenmesiyle elde edilen metan gazından elektrik üretimine götürdü." dedi.

Batı Şeria'daki El-Cebrini Süt Ürünleri Fabrikası, elektrik ihtiyacını sığır gübresinden faydalanarak karşılıyor. Üretim fazlasını bölgedeki elektrik şebekesine aktaran fabrikanın yeni projeleri, El-Halil kentinin enerji sıkıntısına da çözüm olabilir.

Batı Şeria'daki en büyük sığır çiftliklerinden birine sahip olan fabrika yönetimi, çiftliğin kurulduğu Yatta ilçesi çevresinde elektrik şebekesinin yetersiz olması nedeniyle yaşanan enerji sıkıntısını fabrikada bolca bulunan hayvan gübresinden karşılama yoluna gitmiş.

Açıklamalarda bulunan Cebrini Süt Ürünleri Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Cihad el-Cebrini, 2009'da kurulan fabrikada başlangıçta yeterli elektrik olmadığı için dizel jeneratör kullanmak zorunda kaldıklarını, biriken gübrelerden kurtulmanın da kendileri için büyük sorun olduğunu söyledi.

Çiftlikte yaklaşık bin adet büyük baş hayvandan günlük tonlarca gübre elde ettiklerini belirten Cebrini, "Farklı bir çözüm bulmak için uzun süren araştırmalar yaptık ve bu çalışmalarımız bizi, hayvan atıklarının işlenmesiyle elde edilen metan gazından elektrik üretimine götürdü." dedi.

Projenin danışmanı El-Halil'deki Filistin Politeknik Üniversitesi'nde yenilenebilir enerji uzmanı Mühendis Mahir Meğalise ise proje kapsamında saatte yaklaşık 380 kilovat enerji üretildiğini, bunun sadece 20 kilovatlık kısmının çiftlikte kullanıldığını geri kalan kısmın güneydeki elektrik şebekesine aktarıldığını ifade etti.

Fabrikanın Filistin Elektrik Şirketi'ne karşılıksız elektrik verdiğini söyleyen Meğalise, taraflar arasında üretim fazlası elektriğin satışı için müzakerelerin yürütüldüğünü aktardı.

Gelecek vadeden projeler

Meğalise, saatte yaklaşık 1 megavatlık elektrik enerjisi üretmeye hazır olduklarını, bunun 100 bin kişinin yaşadığı Yatta ilçesinin enerji ihtiyacının üçte birini karşılayacağını kaydetti.

Sığır gübresinin yanı sıra sebze ve meyve gibi organik atıkları da toplayarak elektrik üretimini artırmayı planladıklarını dile getiren Meğalise, "Gelecek yıllarda üretimi 7 megavata çıkarmayı planlıyoruz. Bu, sürekli elektrik kesintilerinin yaşandığı El-Halil'in enerji sıkıntısını kökten çözecek." diye konuştu. Meğalise, acil bir durumda elektrik santralinin çalışmaya devam etmesi için metan gazının depolanacağı büyük tankların hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Yenilenebilir enerji uzmanı Meğalise ayrıca, çiftliğin bulunduğu 20 bin metrekarelik alana güneş panelleri yerleştirerek güneş enerjisinden 4 megavatlık enerji üretecekleri başka bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.

AA

Etiketler: süt fabrikası, elektrik üretimi
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