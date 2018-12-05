"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Suud'dan Katar'a dikkat çeken davet

05 Aralık 2018, Çarşamba 02:41
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi 39. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne davet etti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Kral Selman, 9 Aralık Pazar günü ülkesinde yapılacak 39. KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim'e resmi davetiye gönderdi.

Davetiyenin KİK Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani tarafından Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi'ye sunulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "İran ile ilişkilerin kesilmesi, Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

38'inci zirveye sadece iki lider katılmıştı

Körfez ülkeleri arasında Haziran 2017'de patlak veren krizden 6 ay sonra Kuveyt'te düzenlenen 38. KİK Zirvesi, kurulduğu 1981'den bu yana gerçekleşen "temsil düzeyi en düşük zirve" özelliğini taşımıştı.

Söz konusu zirvede devlet başkanı olarak sadece Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani yer alırken, Umman'ı ise Bakanlar Kurulundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said temsil etmişti.

Umman Sultanı Kabus bin Said 2011'den bu yana KİK zirvelerine katılmadığı için söz konusu durum Umman açısından olağan kabul ediliyor.

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'den de zirveye devlet başkanı düzeyinde katılım gerçekleşmemişti. 

AA

Etiketler: katar, suud
Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kuvvet ‘Hak'ta olmalı

    Suud'dan Katar'a dikkat çeken davet

    Bekçiler geldi, asayiş arttı

    OHAL kalktı, yurt dışı yasağı kalkmadı

    Alım gücü düşüyor, işsizlik artıyor

    Macron artık seçilemez

    Çavuşoğlu: Türkiye NATO'dan her konuda dayanışma bekliyor

    Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham: Prens Selman bitmiş durumda

    Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşma cevabı gecikmedi

    Sarı yelekliler memnun kalmadı: Yapamıyorsa tekrar sandığa götürsün

    İngiltere hükümeti Parlamento'daki oylamayı kaybetti

    BM: Dünyada 132 milyon kişi yardıma muhtaç

    Nezle ve soğuk algınlığına en iyi ilaç nedir?

    Fransa İçişleri Bakanından sarı yeleklilere çağrı

    ABD Rusya'ya 60 gün süre verdi

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Rusya hile yapıyor

    Trump: Unutmayın, ben vergi adamım

    Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezaları onandı

    Görme engelliler için dijital Kur'an-ı Kerim: Kalem El Basira

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıda gecikmeli ve acı tesbitler
    Süleyman KÖSMENE

    Kutsal geceler bid’at midir?
    Genel

    Kuvvet ‘Hak'ta olmalı
    Mustafa ORAL

    İsmailler ve İbrahimler (İsmail Fakazlı (1913-2014)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    OHAL kalktı, yurt dışı yasağı kalkmadı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kömür mü, altın veya elmas mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Geleceğe güvenle bakış
    Atilla YILMAZ

    Akademi dünyasında Teşkilât-ı Mahsusa
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.