Suud’dan YPG’ye 100 milyon dolar

Suudi Arabistan yönetimi, ABD’ye, Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Riyad’a ulaştığı saatlerde terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgal ettiği bölgede kullanmak üzere 100 milyon dolar verdi.

Kaşıkçı olayındaki tepkiler nedeniyle zor günler geçiren Suudi Arabistan yönetimi, ABD’ye, Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Riyad’a ulaştığı saatlerde terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgal ettiği bölgede kullanmak üzere 100 milyon dolar verdi. New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Riyad yönetimi Suriye’de terör örgütü IŞİD’ten kurtarılan bölgeler için vermeyi taahhüt ettiği 100 milyon dolarlık yardımı, Pompeo’nun dün Suudi Arabistan’a düzenlediği ziyaret sırasında ABD’e hükümetine ait hesaplara yatırdı. Trump yönetimi söz konusu mali desteği uzun süredir talep ediyor olsa da tahsilatın Pompeo’nun muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda kaybolması olayıyla ilgili ziyarete denk gelmesi dikkati çekti. New York Times, ABD yönetiminden Suriye siyasetini yönlendiren ancak adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin, “Zamanlama kesinlikle tesadüf değil.” ifadesine yer verdi.

‘Daha önce de 100 milyon dolar verilmişti’

Suudi Arabistan Devlet Bakanı Samir es-Sebhan, Ekim 2017’de, ABD’li yetkililerle, YPG/PKK işgalindeki Rakka’nın Ayn İsa bölgesi ve bazı köylerini ziyaret etmişti. Ziyaretten sonra, Riyad yönetimi IŞİD karşıtı operasyon sırasında ABD ve YPG/PKK saldırılarında neredeyse tamamı yıkılan Rakka’nın yeniden imarı için 100 milyon dolarlık yardım yapmıştı. Gazete, haberinde Trump’ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün de açıklamalarına yer verdi. McGurk, ödemenin Pompeo’nun ziyaretiyle bağlantılı olduğu iddiasını reddetti. Suudilerin söz konusu yardımı yapmayı Ağustos ayında taahhüt ettiğini savunan McGurk, ödemenin güz aylarında yapılmasının planlandığını öne sürdü.