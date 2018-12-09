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Suud: Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunanları Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz

09 Aralık 2018, Pazar 22:20
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan vatandaşlarını Türkiye'ye teslim etmeyeceğini açıkladı.

Cubeyr, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan 39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin kapanışında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çıkarılan yakalama kararlarına işaret ederek, ülkesinin Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan vatandaşlarını Türkiye'ye teslim etmeyeceğini belirtti.

"Suçlular (Suudi) Başsavcılığa sevk edildi. Yargı konularında yorum yapmıyorum. Başsavcılığın kendi sözcüsü var." ifadelerini kullanan Cubeyr, Suudi Arabistan'ın soruşturmaya yardımcı olacak her delile açık olduğunu aktardı.

Cubeyr, Suudi Arabistan'ın hiçbir şeyi saklı tutmayacağını, soruşturulan birçok suçta olduğu gibi her ulaştığı bilgiyi açıklayacağını belirtti.

Körfez krizine değinen Cubeyr, ülkesinin bu konudaki tutumumun açık olduğunu belirterek, "Katarlı kardeşlerimiz, KİK'e aktif bir üye olarak dönmek için kendilerinden ne istendiğini biliyor." ifadelerine yer verdi.

39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlamıştı.

AA

Etiketler: kaşıkçı, suud
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