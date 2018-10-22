Suudi Arabistan'a silah satışı hakkında Almanya'dan açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin Suudi Arabistan'a silah satışını daha önce sınırlandırdığını ve bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapamayacağını açıkladı.

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