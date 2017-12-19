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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Suudi Arabistan'a yönelik saldırıya ilişkin İngiltere'den açıklama

19 Aralık 2017, Salı 22:46
İngiltere, Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısını kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olaydan dolayı dehşete kapıldığını bildirdi.

Bu saldırının da 6 hafta önce yaşanan bir başka füze saldırısı gibi kasti olarak halkın bulunduğu bir alanı hedef aldığının altını çizen Johnson, bu durumun şoke edici olduğunu belirtti.

"Üstlendikleri bu saldırıdan dolayı Husileri en güçlü şekilde kınıyorum." ifadesini kullanan İngiliz Bakan, bölgedeki tüm ülkelere yaptığı çağrıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarının uygulanması ve bölgede gerginliği artıracak benzer saldırıların engellenmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını istedi.

Johnson, "İngiltere, güvenlik tehditleri ve bölgesel krizlerle karşı karşıya olan Suudi Arabistan'ı desteklemeye yönelik bağlılığını sürdürüyor." dedi.

Husiler, bugün Riyad'daki Yemame Sarayı'na balistik füze attıklarını duyurmuş, Suudi Arabistan ise füzenin Riyad'ın güney kesimlerindeyken hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

Etiketler: ingiltere, yemen, saldırı
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