Suudi Arabistan açıkladı: Cemal Kaşıkçı konsolosluk içinde çıkan arbedede öldü

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğünü duyurdu.

Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul konsolosluğunda ölmesiyle ilişkili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını belirten Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyurdu. Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı. Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı. Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığı yeniden yapılandırılacak Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı. Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için kurulacak bakanlık komitesinin başında Prens Muhammed bin Selman olacak. AA

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