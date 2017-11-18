Suudi Arabistan, Almanya'daki büyükelçisini geri çağırdı

Suudi Arabistan'ın, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in açıklamalarıyla ilgili Berlin Büyükelçisi'ni 'istişare' amaçlı çağırma kararı aldığı ve Almanya'nın Riyad Büyükelçisi'ne protesto notası verileceği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifası başta olmak üzere Riyad yönetiminin dış siyasetine sert eleştirilerde bulunan Gabriel'e tepki gösterdi. İsmi açıklanmayan yetkili, Suudi Arabistan'ın, Gabriel'in açıklamalarını 'haksız ve çirkin' olarak nitelendirdiğini, şaşkınlıkla karşıladığını ve kınadığını ifade etti.



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