Suudi Arabistan bu kurallara neden uymaz?

ABD Kongresine giren ilk başörtülü Müslüman kadın unvanını taşıyan Somali asıllı İlhan Omar, ABD’nin Suudi Arabistan konusundaki sessizliğini eleştirerek, “Neden Suudi Arabistan’ı, diğer ülkelerle aynı insan hakları standartlarına tabi tutmuyoruz?” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine seçilen Omar, komitede ABD’nin Yemen’deki iç savaşta Suudi Arabistan’a verdiği desteğin kesilmesine yönelik yasa tasarısının görüşüldüğü oturuma katıldı. Omar, burada yaptığı konuşmasında, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Yemen’de Husilere karşı yürüttüğü savaşın dünyadaki en büyük insanî krizlerden birine yol açtığına işaret ederek, “Son 3 buçuk yılda, 17 binden fazla insan öldürüldü. 40 bin kişi yaralandı. 3 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi. 22 milyon kişi yardıma muhtaç. Milyonlarca insan açlığın eşliğinde. Suudi Arabistan önderliğindeki savaş dolayısıyla kolera salgını var. Bu, tarihteki en kötü kolera salgınlarından birisi.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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