Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Filistin asıllı milyarder serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Filistin asıllı milyarder iş adamı Sabih el-Mısri'nin serbest bırakıldığı belirtildi.

Mısri'nin ailesinden alınan bilgiye göre, Suudi Arabistanlı yetkililer bu sabah Filistin asıllı milyarder iş adamı Mısri'yi serbest bıraktı. Ürdün'de ikamet eden Mısri, geçen günlerde gittiği Suudi Arabistan'da gözaltına alınmıştı. Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Mısri'nin sahip olduğu iki şirkette üst düzey görevde yer alan iki yetkili de Mısri'nin çarşamba gününden bu yana Suudi Arabistan'da bulunduğunu ve tam olarak nerede tutulduğuna dair bilgilerinin olmadığını söylemişti. AA

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