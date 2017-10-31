Suudi Arabistan'da kadınlara stad yasağı kalktı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın “Ilımlı islam’a döneceğiz” açıklaması sonrası yönetim bir karar alarak, kadınlar için tribünlere giriş yasağını kaldırdı.

Euronews'in haberine göre bundan böyle kadınlar 2018 yılı itibariyle Riyad, Cidde ve Demmam’daki 3 statta maç seyredebilecek. Spor Bakanlığı ayrıca bu üç statta kadınlara özel kafe ve restoranların da açılacağını duyurdu.

Kraliyet Divanı geçtiğimiz eylül ayında da kadınların araç kullanmasına izin vermişti. Böylece Suudi Arabistan, dünyada kadınların araç sürmesinin yasak olduğu tek ülke unvanından kurtulmuştu.

Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın ‘ılımlı İslam’a geri döneceğini açıklayarak ülkesinde ‘devrim niteliğinde’ olarak kabul edilen bir açıklama yapmış; ayrıca ülkede aşırıcılığı ‘çok kısa süre’ içinde yok edeceğini belirtmişti.