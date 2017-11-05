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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

05 Kasım 2017, Pazar 09:59
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından yayınlanan kraliyet kararnameleri ile hükümet ve silahlı kuvvetlerde kadrolarında değişikliğe gidildiği ve 11 prens ve bakanın gözaltına alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan kraliyet kararnamelerine göre, Kraliyet Muhafızları, Ekonomi ve Planlama bakanları ile Deniz Kuvvetleri Komutanı değiştirildi.

Kraliyet Muhafızları Bakanı olarak görev yapan ve birkaç ay önce görevinden azledilen eski Veliaht Prens Muhammed Bin Nayif'e yakınlığı ile bilinen Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz görevden alınarak yerine Emir Halid bin Abdulaziz Al Mukrin atandı.

​Kral Selman'ın imzaladığı kraliyet kararnameleri kapsamında, Ulusal Muhafızlar Bakanlığı'na da Prens Halid bin Ayyaf atandı.

Ekonomi ve Planlama Bakanlığı görevini yürüten Mühendis Adil bin Muhammed Fakih de azledilerek yerine Muhammed bin Mezid Et-Tuveyciri getirildi.

​​Kabine değişikliklerinin yanısıra Suudi Arabistan'daki kuvvet komutanlıklarından Deniz Kuvvetlerinde de değişiklik yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed görevinden alınarak yerine Amiral Fehd bin Abdullah el-Gafili atandı.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE KOMİSYONUNUN TALİMATIYLA GÖZALTI

Al Arabiya'nın haberinde ise, 11 prens ve görev başındaki 4 bakanın yanı sıra, 'onlarca' eski bakanın da Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın başkanlığındaki yeni yolsuzlukla mücadele komisyonunun talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan isimler hakkında bilgi verilmezken, aralarında bir kadının da olduğu ve bu kişilerin yolsuzluk nedeniyle gözaltına alındıkları ifade edildi.

Haberde 'Kolera ile ilgili ve Cidde'deki atık suyu projesi usulsüzlüğü' gibi birden fazla yolsuzluk dosyası nedeniyle gözaltıların gerçekleştirildiği kaydedilirken, resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

KOMİSYONUN MAL VARLIĞI DONDURMA, GÖZALTI VE YURTDIŞI YASAĞI YETKİSİ VAR

Ülkedeki rüşvet ve yolsuzlukların engellenmesi için Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında kurulması kararlaştırılan komisyonun, ülkede yolsuzluk ve rüşvete bulaşan kişi, kurum ve kuruluşlarla mücadele edeceği belirtildi. Komisyonun gerekli incelemelerden sonra yolsuzluk yaptığı kesinleşen kişi, kurum ve kuruluş yetkililerinin mal varlıklarını dondurma, haklarında gözaltı kararı verme ve yurtdışı çıkış yasağı koyma yetkilerinin olacağı ifade edildi.

Sputnik Türkiye

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  • Demokrat

    5.11.2017 10:50:45

    Allah Allah...Orada bile yolsuzluğun hesabı soruluyor.Ya bizim Tazmanyada..

Risale-i Nur Külliyatı

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#NuraÖzgürlük

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