Suudi Arabistan'dan bölgedeki coğrafi dengeleri değiştirecek yeni adım

Suudi Arabistanlı Prens Abdullah bin Suud el Kahtani, Twitter hesabından Suudi Arabistan ile Katar arasındaki Salwa Kanalı'nın kazılacağını ve böylece Katar'ın izole edileceğini yazdı.

"Büyük proje bölgedeki coğrafyayı değiştirecek" ifadelerini kullanan Kahtani, söz konusu projeyi 'tarihi' olarak tanımladı.

Suudi medyası geçtiğimiz aylarda, siyasi kriz yaşanan Katar ile tek kara sınır hattını oluşturan Salwa Kanalı'nın 60 kilometre uzunluğunda ve 200 metre derinliğinde kazılacağını ve bu işin Suudi Arabistan'a maliyetinin de 750 milyon dolar civarında olacağını aktarmıştı.

Ancak bölgeyi yakından takip eden uzmanlar, projenin hayata geçirilmesinin söz konusu olmayacağını, Suudi yetkililerin Katar üzerinde baskı kurmak amacıyla böylesi yola baş vurduğunu belirtiyor.

Haziran ayında Mekke gazetesinde çıkan bir haberde, proje için 5 şirketin teklifte bulunduğunu ve projenin lansmanından sadece 1 yıl sonra tamamlanabileceğini belirtilmişti.

Suudi Arabistan başta olmak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır geçen yıldan bu yana Katar ile tüm diplomatik ilişkileri kesmiş durumda.