Suudi Arabistan'dan: İran'la 10-15 yıl içinde savaşabiliriz!

ABD'yi ziyaretinde Wall Street Journal gazetesine konuşan Suudi Veliahtı, Batılı ülkeleri İran'a karşı daha sert yaptırımlar uygulamaya çağırdı. Prens Selman ''İran'la askeri çatışmadan kaçınmak için bunu başarmalıyız, eğer bunu başaramazsak muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız'' dedi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), iki haftalık ABD ziyaretinde İran'a baskının artırılması taleplerini tırmandırıyor.

Bir gazeteye konuşan veliaht, uluslararası toplumun daha fazla yaptırımla İran'a baskıyı artırmasını istedi.

Suudi Arabistan'ın de facto lideri, ''İran'la askeri çatışmadan kaçınmak için bunu başarmalıyız, eğer bunu başaramazsak muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız'' dedi.

Nükleer silahlanma

Veliaht Prens, ABD ziyaretine başlamadan önce CBS'in 60 Dakika programına verdiği mülakatta İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den 'Ortadoğu'daki yeni Hitler' diye söz etmişti.

Genç prens, ''Suudi Arabistan nükleer bombası olsun istemiyor, ama hiç şüphe yok ki, İran nükleer bomba geliştirirse biz de mümkün olduğunca çabuk aynısını yaparız'' diye konuşmuştu.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Veliahtı'nı 'hezeyan içindeki toy bir kişi' diye nitelemişti. Şimdiki halde İsrail, Ortadoğu'da nükleer silah sahibi tek güç konumunda.

Hahamlarla buluştu

Bu arada ABD'de Yahudi lobisiyle de görüşen 32 yaşındaki prens, New York temasları çerçevesinde dini hoşgörü mesajı çerçevesinde farklı inançların liderleriyle biraraya geldi. Grubun içinde iki haham da olduğu beliritildi.