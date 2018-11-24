Suudi Arabistan'dan işkence iddialarına yalanlama

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı, aralarında kadınların da olduğu birçok aktivistin, keyfi gözaltına alındıktan sonra işkenceye uğradığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı, aralarında kadınların da olduğu birçok aktivistin, keyfi gözaltına alındıktan sonra işkenceye uğradığı yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlığın Twitter hesabında, "Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW), Suudi Arabistan'da gözaltına alınan aktivistlerin işkenceye uğradığı yönündeki iddiaları asılsızdır." açıklamasına yer verildi. Suudi Arabistan'da aralarında kadınların da bulunduğu birçok aktivistin, keyfi gözaltına alındıktan sonra sorgu sırasında cinsel taciz, işkence ve diğer kötü muamelelerle karşılaştığı iddia edilmişti. Uluslararası Af Örgütünün, çarşamba günü üç ifadeye dayandırarak yayımladığı açıklamada, mayıs ayından bu yana haklarında herhangi bir suçlama olmadan keyfi biçimde Suudi Arabistan'ın Dhahban Cezaevi'nde gözaltında tutulan aktivistlerin, defalarca elektrikle ve kırbaçlanarak işkenceye uğradığı, bazılarının yürüyemez veya ayakta duramaz hale geldiği, ellerinin titrediği ve vücutlarında izler kaldığı öne sürülmüştü. Dhahban Cezaevi yetkililerinin aynı zamanda aktivistleri, aile üyelerine yaşananları anlatmamaları konusunda uyardığı savunulmuştu. AA

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