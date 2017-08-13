Suudi Arabistan'dan 'olumlu gerileme'

Suudi Arabistan, Katar'a uyguladığı ablukada "olumlu gerileme" gösterdi.

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) Başkanı Ali bin Samih el-Merri, başkent Doha’da yaptığı basın toplantısında, Suudi Arabistan’ın Katar’a uyguladığı ihlallerde olumlu bir gerileme olduğunu belirtti ancak söz konusu gerilemenin yetersiz olduğunu ve abluka uygulayan diğer ülkelerin (Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn) aynı şekilde davranmadığını ifade etti.

Merri, Suudi Arabistan’ın daha önce Katar'ı terk etmeleri için iki hafta süre verdiği Katar’da ikamet eden, çalışan veya gayrimenkulü olan vatandaşlarının ülkede kalmalarına, Katar’da okuyan Suudi Arabistanlı öğrencilerin Katar'a, Suudi Arabistan'da okuyan Katarlı öğrencilerin de bu ülkeye girişine izin verdiğini söyledi.

Söz konusu gerilemenin "net" olmadığını aktaran Merri, bunu Katar'da gayrimenkulü olan Suudi Arabistanlıların Katar'a girmesine izin verilirken Suudi Arabistan'da gayrimenkulü olan Katarlıların ülkeye girişine izni verilmemesiyle ilişkilendirdi.

BAE ve Bahreyn’den artış

Suudi Arabistan’ın aksine BAE ve Bahreyn’in, Katar’a uyguladığı yaptırımlarda artış olduğunu dile getiren Merri, BAE’nin, okullarında okuyan Katarlılara karşı ayrımcılık yaptığını aktardı.

NHRC’nin, ablukanın başladığı tarihten bu yana 3 bin 269 şikayet aldığına işaret eden Merri, Katarlı yatırımcılardan gelen şikayet sayısının 984 olduğunu bunlardan 607’sinin Suudi Arabistan, 331’inin BAE ve 46’sının Bahreyn hakkında olduğunu bildirdi.

Merri, Katar’a abluka uygulayan ülkelerin gayrimenkul sahipleri ile yatırımcıların durumlarını iyileştirmek istememesinin başta BAE olmak üzere söz konusu ülkelerde yatırım için güvenli yasal zeminin yokluğunu gösterdiğini kaydetti.