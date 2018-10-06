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6 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Suudi Arabistan'dan Trump'a cevap

06 Ekim 2018, Cumartesi 09:41
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ABD'den 30 yıl önce var olduğunu ve ülkesinin, güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyeceğini söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'la ilgili yaptığı açıklamalara değindi.

"Suudi Arabistan tarihte 1744'ten bu yana mevcut. Sanıyorum, ABD'den 30 yılı aşkın süre önce vardı." diyen Muhammed bin Selman, Trump'ın son açıklamalarının çok isabetli olmadığını belirtti.

Prens, "Suudi Arabistan güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyecektir. ABD'den aldığımız tüm silahların parasını ödedik. Bunlar bedavadan gelen silahlar değil." ifadesini kullandı.

"Trump'la çalışmayı seviyorum"

Ülkesinin, bu meseleye "Herhangi bir dost, iyi ya da kötü şeyler söyleyebilir." nazarında baktığını ifade eden Muhammed bin Selman, "ABD Başkanı ile çalışmayı seviyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler yüzde 99 iyi ilerlerken, yüzde 1 kötü bir mesele gündeme geldi." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da prensler ve iş adamlarının aralarında bulunduğu yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınanların 35 milyar dolardan fazla mal varlığına el konulduğuna dikkati çeken Veliaht Prens, bu kişilerden büyük çoğunluğunun serbest bırakıldığını, sadece 8'inin soruşturmasının devam ettiğini anlattı.

"Berlin Büyükelçisi yerine gönderilecek"

Almanya ile Suudi Arabistan arasında son aylarda devam eden ancak geçen hafta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in New York'ta yaptıkları görüşmeyle sona eren diplomatik gerginliğe ilişkin ise Muhammed bin Selman, geri çektikleri Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçisinin yerine gönderilmesi kararı aldıklarını duyurdu.

"Yemen'deki çatışmaların son bulmasını umuyorum"

 

Veliaht Prens, Yemen'deki çatışmaların da en kısa sürede son bulmasını umduğunu belirterek, "Arap Yarımadası'nda yeni bir Hizbullah istemiyoruz. Bu sadece bizim değil tüm dünyanın kırmızı çizgisidir. Husilerin müzakerelere hazır olmasını ve en kısa sürede anlaşmaya varılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Aramco'nun da en geç 2021 yılının başında ilk halka arzının yapılacağı bilgisini veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi, "Bu, insanlık tarihindeki en büyük halka arz." görüşünü aktardı.

AA

Etiketler: Suudi Arabistan, ABD, Trump, Yemen
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