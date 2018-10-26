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26 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

'Suudi Arabistan dünya kamuoyuna hesap vermeli'

26 Ekim 2018, Cuma 11:51
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Burucerdi, "Suudi Arabistan dünya kamuoyuna hesap vermeli ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanmalıdır." dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürüldüğünü ve Suudi Arabistan'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Burucerdi, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesinin Suud hanedanının gerçek yüzünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürüldüğüne dikkati çeken Burucerdi, cinayeti "büyük tarihi skandal" olarak niteledi.

Suudi Arabistan'ın devlet terörü uyguladığını söyleyen Burucerdi, "Suudi Arabistan, bu gazeteci ve siyasi aktivisti Türkiye'deki temsilciliğinde katlederek, gerçek yüzünü gösterdi. Suudi Arabistan dünya kamuoyuna hesap vermeli ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanmalıdır." dedi.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemleri için girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan dışarı çıkmamıştı. Riyad yönetimi, önce Suudi gazetecinin konsolosluktan çıktığını ve nerede olduğunun bilinmediğini savunmuştu.

Suudi Arabistan, endişelerin artması sonucunda Kaşıkçı'nın kaybolmasından 18 gün sonra, gazetecinin "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmalarını sürdüren Türk yetkililer cinayetin önceden planlanmış olduğunu belirtiyor.

AA

Etiketler: İran, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, mahkeme
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