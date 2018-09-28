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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Suudi Arabistan Etiyopya'dan elektrik alacak

28 Eylül 2018, Cuma 13:58
Suudi Arabistan'ın enerjide petrol ve gaza olan bağımlılığını azaltmak için Etiyopya'nın Hedasi Hidroelektrik Barajı'nda üretilen elektriği satın almak için fizibilite çalışmaları başlattığı bildirildi.

İngiltere merkezli Climate Home'un haberine göre, Körfez İşbirliği Konseyi 'nin şebeke operatörü (GCCIA), Etiyopya'nın su kaynaklarından ürettiği elektriği Kızıldeniz'in altından önce Yemen'e buradan da Suudi Arabistan'a ulaştıracak elektrik hattı için fizibilite çalışması başlattı.

'ENERJİ KAYNAKLARIMIZI ÇEŞİTLENDİRME KONUSUNDA GENEL BİR YAKLAŞIM VAR'

GCCIA Başkanı Ahmed Ali el İbrahim siteye yaptığı açıklamada "Biz enerji alanında zenginiz ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri olarak fosil yakıtlara bağımlıyız. Ama artık enerji üretimimiz için gaz ve petrole güvenmeye devam edemeyiz çünkü bu bizim ana gelir kaynaklarımızdan da biri" diye konuştu.

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek gibi bir yaklaşıma sahip olduklarını ifade eden el-İbrahim, "Bu sebepten ötürü yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve bu durumda olduğu gibi hidroelektrik alanında arayışlardayız" dedi.

El İbrahim, Yemen'deki savaşın 'eninde sonunda' son bulacağını kaydederek, hem Yemen'de hem de çevre ülkelerde enerji ihtiyacının artacağına işaret etti.

Etiyopya'nın sahip olduğu hidroelektrik alanın 'cezbedici' olduğunu söyleyen El İbrahim, fizibilite çalışmalarının yaklaşık 2 yıl süreceğini ifade etti.

AFRİKA'NIN EN BÜYÜK HİDROELEKTRİK BARAJI HEDASİ'NİN 2019'DA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Etiyopya'nın, Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Sorunun çözülmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yapılan müzakereler, anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca durdurulmuş ve yeniden başlatılmıştı.

Tamamlandığında 6 bin megavatlık elektrik üretmesi öngörülen, Afrika'nın en büyük hidroelektrik barajı olacak projenin toplam maliyetinin yaklaşık 4.8 milyar doları bulması bekleniyor.

Barajın inşa sürecinin 2019'da tamamalanması ve rezervuarını doldurmanın 5-15 yıl alabileceği belirtildi.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Afrika, enerji, Suudi Arabistan, Etiyopya
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