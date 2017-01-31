Suudi Arabistan fırkateynine saldırı düzenlendi

Yemen’in Hudeyde Limanı yakınlarında devriye görevi yürüten Suudi Arabistan’a ait fırkateyne terör saldırısı düzenlendiği, olayda 2 askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Euronews'in haberine göre intihar saldırısının Husiler tarafından 3 bot ile düzenlendiği, botlardan birinin fırkateynin arka tarafında yangına neden olduğu, müdahale edilerek yangının büyümeden söndürüldüğü ifade edildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri komutanlığı, intihar saldırısı sonrası denizde operasyon başlatıldığını duyurdu.

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