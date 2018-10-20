Suudi Arabistan'ın gün gün çelişen Kaşıkçı açıklamaları

Suudi Arabistan, 2 Ekim’den itibaren kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğunda çıkan bir kavga nedeniyle öldüğünü açıklanmıştı.

Suudi yetkililer Kaşıkçı'nın kaybolduğu ilk günlerde Suudi gazetecinin 2 Ekim'de Başkonsolosluk binasından çıktığını iddia ederken, en son Suudi Arabistan Başsavcısı yayımladığı yazılı açıklamada, Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü resmi olarak kabul etti.

Suudi Arabistan'ın 2 Ekim'den bugüne kadar Kaşıkçı hakkındaki açıklamaları:

2 Ekim - Hatice Cengiz'e nişanlısının arka kapıdan çıktığı söylendi

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, nişanlısı Cemal Kaşıkçı'dan 3 saat haber alamayınca, Başkonsolosluğu aradığını ve personelin kendisine nişanlısının arka kapıdan binayı terk ettiğini bildirdiklerini ifade etti.

4 Ekim - Suudi Arabistan "Kaşıkçı'nın bulunması için Türk yetkililerle çalışıyoruz"

Suudi Arabistan hükümeti, Kaşıkçı'nın kaybolmadan önce binadan ayrıldığını ve bulunması için Türk yetkililerle çalıştıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan Büyükelçisi Velid bin Abdülkerim El-Hireyci, Kaşıkçı'nın alıkonulduğuna dair iddialarla ilgili bilgi vermesi için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. El Hireyci, "Bilgi sahibi değiliz, araştırıyoruz. Aldığımız bilgileri aktaracağım" dedi.

Türk polisi Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığına dair kamera kaydı görüntülerini talep etmelerinden sonra Suudi makamları Reuters Haber Ajansı'na kamera kayıtlarının çalışmadığını ifade etti.

5 Ekim - Suudi Prensi "konudan haberdar değilim" dedi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman Riyad'da Bloomberg'e verdiği röportajda, Türk yetkililerin İstanbul'daki başkonsoloslukta arama yapabileceğini söyledi.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'da herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olup olmadığına yanıt vermedi, "Suudi Arabistan'da olsaydı bilirdim." dedi.

6 Ekim - Kaşıkçı'nın binada olmadığını kanıtlamak için Reuters'e görüntü alma izni verildi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Otaibi Reuters haber ajansına, Kaşıkçı'nın konsoloslukta olmadığını kanıtlamak için, binayı görüntülemelerine izin verdi.

Cumartesi gece saatlerde Reuters, iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde 'Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü' iddiasını aktardı.

7 Ekim - "Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiası temelsiz"

Reuters, iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde 'Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü' iddiasını aktarmıştı.

Haberi ‘temelsiz iddia’ olarak niteleyen Suudi yetkili, söz konusu açıklamanın soruşturmayı yürüten ve konu hakkında yorum yapma yetkisi verilen birinden geldiğine de şüpheyle yaklaştıklarını kaydetti.

10 Ekim - "İstanbul'a herhangi bir heyet gönderilmedi"

15 kişilik bir Suudi ekibin 2 Ekim'de Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye geldiklerini gösteren güvenlik kamerası görüntülerini paylaşıldı.

Suudi Arabistan ise 2 Ekim gününde İstanbul'a herhangi bir heyet gönderilmediğini, ilk ekibin 6 Ekim Cumartesi günü yürütülen soruşturmaya yardımcı olmak adına Türkiye'ye gittiğini savundu.

12 Ekim - S.Arabistan İçişleri Bakanı "Kraliyet hükümetini suçlayan haberler asılsız"

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif, ABD ve Suudi Arabistan’daki bazı medya kuruluşlarının Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve bu konuda Kraliyet hükümetinin suçlanması ile ilgili haberlerinin asılsız olduğuna dikkat çekti.

Suudi bakan ayrıca Riyad’ın ‘Suudi vatandaşı Kaşıkçı’nın kaybolması olayında gerçeklerin tamamen ortaya çıkarılmasını’ istediğini de vurguladı.

13 Ekim - Suudi heyet Türkiye'de

Suudi Arabistan'dan bir heyet, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Türkiye'ye geldi.

14 Ekim - Suudi Arabistan "Olası yaptırımlara misliyle karşılık verilecek"

Trump'ın "Eğer gazeteci Kaşıkçı konsoloslukta öldürüldüyse, Suudi Arabistan için ağır bir ceza olacak." ifadelerine karşılık, Suudi Arabistan, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle başka ülkeler tarafından uygulanacak olası yaptırımlara misliyle karşılık verileceğini açıkladı.

15 Ekim - Prens Salman gazetecinin kayboluşu hakkında soruşturma başlatılması emrini verdi

Türkiye'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı akıbetinin aydınlatılması için İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda inceleme yapılacağı açıklandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman da, gazetecinin kayboluşu hakkında soruşturma başlatılması emrini verdi.

16 Ekim - Pompeo ile Prens Salman Kaşıkçı'yı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Riyad'a giderek, Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Salman ile gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda sorulara yanıt vermek amacıyla şeffaf, kapsamlı ve bir soruşturmanın yapılması konusunda el sıkıştı.

Öte yandan, AP haber ajansı bir Türk yetkilisine dayandırarak polisinin yaptığı olay yeri incelemesinde, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü kanıtlayan delillere ulaştığını aktardı.

17 Ekim - El Arabiya "Türk ve Katar medyası Suudi turistlerin fotoğraflarını yayınlıyor"

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmek için Türkiye'ye geldiği iddia edilen Suudilerden 7'sinin kimlik bilgileri yayımlandı.

Suudi gazete El Arabiye, söz konusu kişilerin ülkelerine dönmekte olan "normal Suudi turistler" olduğunu iddia etti, "Türk ve Katar medyası Suudi turistlerin fotoğraflarını yayınlıyor" dedi

Öte yandan, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma grubundaki Türk yetkililer, Başkonsolosluk konutuna geldi. Yetkililerin binaya girişinin ardından konutta inceleme başladı.

18 Ekim - NYT "Suudi Arabistan El Assiri'yi sorumlu tutmaya hazırlanıyor"

New York Times gazetesi, Suudi Arabistan yönetiminin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın üst düzey bir istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri'yi sorumlu tutmaya hazırlandığını iddia etti.

20 Ekim - Suudi Arabistan Kaşıkçı’nın bir kavga nedeniyle öldüğünü açıkladı

Suudi Arabistan, 2 Ekim’den itibaren kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğunda çıkan bir kavga nedeniyle öldüğünü duyurdu. Suudi yetkililerin açıklamasına göre Kaşıkçı, nişanlısıyla evlenmek için gerekli belgeleri almaya gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda meydana gelen bir 'yumruk kavgası' esnasında öldü.