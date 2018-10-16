Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 9 saatlik inceleme

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer konsolosluktan ayrıldı.

Ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer, konsolosluktan ayrı ayrı çıktı. Heyetler bölgeden ayrılırken herhangi bir açıklama yapılmadı.

Polis ekiplerinin ardından yetkililerin de ayrılmasıyla binada inceleme için gelen çalışma gruplarından kimse kalmadı.

Konsolosluktaki incelemelere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen ve heyetin başında yer alan başsavcıvekili ile cumhuriyet savcısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personelin yanı sıra Suudi Arabistanlı yetkililer katıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri konsolosluk binasından ayrıldı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan olay yeri inceleme ekipleri konsolosluk binasından ayrıldı.

Ortak çalışma grubunda yer alan olay yeri inceleme ekipleri Levent'teki başkonsolosluk binasında çalışmalarını tamamladı.

Polis ekiplerinin, 9 saat süren incelemelerinin ardından binadan ayrıldığı görüldü. Grupta yer alan yetkililer ise çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca, Beşiktaş Belediyesine bağlı ekipler iki çöp toplama aracıyla konsolosluğun arka kapısından bahçeye girdi. İçeride bir süre bekleyen araçlar daha sonra polis eskortu eşliğinde konsolosluktan çıktı. Araçlarda, incelenmek üzere konsolosluğun bahçesinden alınan toprak numunesinin bulunduğu öğrenildi.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor.

Türk ve Suudi yetkililer, başkonsolosluk binasında inceleme yaptı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer, başkonsolosluk binasına geldi.

Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Suudi yetkililer, bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi.

Türk yetkililer de başkonsoloslukta

Levent'teki başkonsolosluğa olay yeri inceleme aracı ve sivil plakalı 4 araçla gelen Türk yetkililer, konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı.

Ellerinde bazı dosyalar bulunduğu görülen Türk yetkililer, daha sonra başkonsolosluk binasına girdi.

Ortak çalışma grubundaki Türk yetkililerin binaya girişinin ardından, başkonsoloslukta inceleme başladı.

Uzman ekipler giriş yaptı

Levent'teki başkonsolosluğa bir olay yeri inceleme aracı ve sivil plakalı 4 araçla gelen Türk yetkililerin ardından saat 20.15'te 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracı daha konsolosluğa geldi.

Konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alınan araçlardaki uzman ekipler, daha sonra binaya girdi.

Binaya ilk giren olay yeri inceleme ekibinin ise saat 20.00 civarında dışarı çıktığı görüldü.

Ortak çalışma grubundaki yetkililerin başkonsolosluktaki incelemeleri sürüyor.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor.

Olay yeri inceleme ekipleri binanın çatısında

Levent'teki başkonsoloslukta inceleme yapan uzman ekiplerin, binanın içindeki odalarda çalışmaları sürüyor.

Uzman ekiplerin çalışma yürüttüğü binanın üst katındaki odaların tümünün ışıklarının kapatıldığı ve pencerelerden dışarı mavi bir ışık yansıdığı görüldü.

Ayrıca, uzmanlar konsolosluğun bahçesinde ve çatısında da inceleme yapıp, fotoğraf çekti.

Ortak çalışma grubunda yer alan görevlilerin çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik önlemleri alındı

Öte yandan, Başkonsolosluk önünde bekleyen polis ekipleri, ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin gelişi öncesi, başkonsolosluk binasına çıkan yollara emniyet şeridi çekti.

Başkonsolosluk binasının önündeki parkta bekleyişlerini sürdüren yerli ve yabancı basın kuruluşlarının mensupları da şeridin dışına yönlendirildi.

Güvenlik önlemlerinin, başkonsolosluk binasında yapılması beklenen incelemenin tamamlanmasına kadar bu şekilde süreceği öğrenildi.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşturulan ortak çalışma grubu, öğle saatlerinde ilk toplantısını yapmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesindeki toplantı 2 saat sürmüştü.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.