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19 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Suudi Arabistan: Katar krizinin basit bir çözümü var

18 Haziran 2017, Pazar 17:53
​Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyir, Katar ile yaşanan diplomatik krizin çözümünün basit olduğunu ve bunun yolunun Doha yönetiminin "radikal hareketleri ve terörü desteklemeyi" bırakmasından geçtiğini söyledi.

Londra'da BBC'nin sorularını yanıtlayan el Cubeyir, "Bu krizin çözümünün basit olduğuna inanıyoruz. Kardeş Katar devletinin radikal hareketleri ve terörü desteklemeyi, kışkırtıcı davranışları ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeyi bırakması halinde bu kriz de çözülür" dedi.

El Cubeyir, Katar'da "akıl, mantık ve aklıselimin galip gelmesini" ve kendileri için de faydalı olacak adımları atmaya başlamalarını umduğunu da sözlerine ekledi.

Aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in de bulunduğu bir grup ülke, Haziran ayı başında 'terörizme destekle' suçladıkları Katar'la diplomatik ilişkilerini dondurmuştu.

Suudi Arabistan ayrıca Katar ile olan sınırını kapatmıştı. Katar'a gıda sevkiyatını artıran Türkiye de yaşanan krizin çözümü için devreye giren ülkeler arasında yer alıyor.

AFP haber ajansı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mekke'de Suudi Arabistan Kralı Salman ile yaptığı toplantının "olumlu" geçtiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumartesi günü İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, krizin çözümü için doğrudan ya da dolaylı ilgili olduğunu düşündükleri herkesle görüştüklerini söyledi.

Erdoğan, "Temennimiz bu meselenin bayrama kadar çözüm yoluna girmesidir. Tabii bizim Katarlı dostlarımıza yapılan haksızlığa karşı çıkmamız başka bir şeydir, bölgedeki diğer dostlarımızla ilişkilerimiz başka bir şeydir. Bunlar kesinlikle birbirinin alternatifi veya zıddı olan hususlar değildir" dedi.

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