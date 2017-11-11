Suudi Arabistan uçakları Yemen'i vurdu

Suudi Arabistan Husilerin kontrolünde olan Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan, İran destekli Husilerin kontrol ettiği Yemen’in başkenti Sana’ya gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Savunma Bakanlığı binası hedef alınırken çevredeki evler de patlamanın etkisiyle yıkıldı. Reuters haber ajansının bu sabah olay yerinden geçtiği fotoğraflar, büyük bir yıkımı gösteriyor. Günün ağarmasıyla insanlar vurulan binaların çevresinde toplandı. Geçen hafta pazar sabah karşı da Yemen Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a balistik füze saldırısında bulunmuş ancak saldırı önlenmişti. Bu gelişmenin ardından Suudi Arabistan’da yolsuzluk krizi patlak verdi. 11 prens ve 4 bakanın da aralarında bulunduğu onlarca isim gözaltına alındı.

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