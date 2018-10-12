Suudi basınından uluslararası medyaya Kaşıkçı tepkisi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinde özellikle Batı dünyasından art arda gelen sert tepkiler Suudi basınında şaşkınlığa sebep oldu.

Suudi basınında, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında uluslararası tepkiler karşısında dayanaksız iddialar ile yoğun suçlamalara yer veriliyor. Konsolosluk binasına girdikten sonra irtibatın kesildiği Suudi gazeteci Kaşıkçı meselesinde özellikle Batı dünyasından art arda gelen sert tepkiler Suudi basınında şaşkınlığa sebep oldu. Yönetimin kontrolündeki basın, olayla ilgili ortaya çıkan kanıtları çürütme telaşına girerken henüz karşı delillerin sunulduğu bir habere imza atmadı. Diğer taraftan Suudi basınında olayla yetkililerin sorumluluğunu örtbas etmeyi amaçlayan çok sayıda haber yayımlanıyor. Uluslararası medyayı da hedef aldılar Suudi Arabistan’ın en yüksek tirajlı Arapça gazetelerinden Riyad, "Medyanın Çöküşü" başlığıyla yayımladığı haberde, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili uluslararası basında çıkan haberlerin "Suudi Arabistan'ı doğrudan hedef aldığını" öne sürdü. Haberde, New York Times gazetesinin, "teyit edilmeyen bazı kaynaklara dayandırdığı haberlerle Suudi Arabistan'a yönelik düşmanca bir politika izlediği" iddia edildi. Suudi Arabistan'da yayımlanan El-Cezire gazetesi yazarlarından Macide es-Suveyyih de dün yayımladığı bir haberde, Cemal Kaşıkçı olayı hakkında yorum yapan sosyal medya kullanıcılarının tamamını Katar, İran ve Türkiye'ye yakın şüpheli hesaplar olmakla itham etti. Bu konuda asıl üzüldükleri noktanın "Reuters gibi köklü bir haber ajansının belirsiz kaynaklara dayalı Suudi Arabistan aleyhinde haber yapması" olduğunu savunan Suveyyih, ayrıca Washington Post ve New York Times gibi gazetelerin de "Katar tarafından öne sürülen iddiayı" haberleştirmekte acele ettiğini yazdı. AA

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