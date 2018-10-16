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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

"Suudi Ulusal Günü" etkinliğini iptal ettiler

16 Ekim 2018, Salı 00:11
Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, ABD'nin başkentinde yapmayı planladığı "Suudi Ulusal Günü" etkinliğini iptal etti.

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Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, 18 Ekim Perşembe yapılması planlanan "Suudi Ulusal Günü" etkinliğinin iptal edildiğini açıkladı.

Kararının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına yönelik gelen tepkiler ve kutlama esnasında yapılacak olası protestolar sebebiyle alındığı ileri sürüldü. 

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, davet ettiği katılımcılara e-mail aracılığıyla etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

Büyükelçilik, e-mailde,"18 Ekim Perşembe günü akşam 18.00 ile 20.00 arasında yapılması planlan Suudi Arabistan Krallığı Ulusal Günü resepsiyonunun iptal edildiğini bilginize sunarız." ifadesini kullandı.

ABD medyası, önceden planlanan kutlamaya dair iptal kararının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına yönelik gelen tepkiler ve kutlama esnasında yapılacak olası protestolar sebebiyle alındığını savundu.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.

AA

Etiketler: suudi arabistan, kaşıkçı
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