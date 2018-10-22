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22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Suudi yönetiminden Kaşıkçı'nın ailesine taziye

22 Ekim 2018, Pazartesi 09:53
Suudi Arabistan Kralı Selman ile Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı diledi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah'ı telefonla arayarak taziyede bulundu. Kral Selman ve Prens Bin Selman, Salah'la ayrı ayrı gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Kaşıkçı ailesine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerini iletirken, Salah da onlara teşekkür etti.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

 

AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, taziye
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