'Suudi yönetiminin beni aldattığını düşünmüyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Suudi Arabistan yönetiminin kendisini aldattığını düşünmediğini açıkladı.
ABD Başkanı Trump Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Suudilerin beni aldattığını düşünmüyorum" ifadesini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kaşıkçı Açıklaması
Yerli işbirlikçi iddialarıyla ilgili olarak da 'Suudi makamların bu yönde bir beyanı olmadı' denilmiş, ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın Suudi Arabistan'a davet edildiği kaydedilmişti.
Sputnik Türkiye