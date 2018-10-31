'Suudi yönetiminin beni aldattığını düşünmüyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Suudi Arabistan yönetiminin kendisini aldattığını düşünmediğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Suudilerin beni aldattığını düşünmüyorum" ifadesini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kaşıkçı Açıklaması Yerli işbirlikçi iddialarıyla ilgili olarak da 'Suudi makamların bu yönde bir beyanı olmadı' denilmiş, ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın Suudi Arabistan'a davet edildiği kaydedilmişti. Sputnik Türkiye

Okunma Sayısı: 111

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.