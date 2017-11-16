Suudi zenginlerin hesapları donduruldu

Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan prens ve iş adamlarının ticari hesapları da donduruldu. Son dönemde çok sayıda Suudi milyarderin varlıklarını bölge dışına çıkardığı, son beş günde bölge borsalarında 19 milyar dolarlık kayıp yaşandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan prens ve iş adamlarının ticari hesapları da donduruldu. Bloomberg'in haberine göre, Suudi Arabistan Sermaye Piyasaları Kurumu, aracı kurumlardan gözaltındaki onlarca prensin, milyarder iş adamlarının ve yetkilinin hesaplarının dondurulmasını istedi. Sermaye Piyasaları Kurumu'nun, bu yolla gözaltındaki isimlerin Tadawul borsasında hisse alıp satmamalarını engellemeyi amaçladığı belirtildi. Suudi Arabistan Merkez Bankası, gözaltındaki kişilerin kişisel hesaplarını dondurmuş ancak şirket hesaplarına dokunmamıştı. Merkez Bankası, şirketlere ait hesaplara dokunulmayacağını belirterek, yolsuzuluk operasyonu nedeniyle endişenin arttığı piyasalara güvence vermişti. Suudi zenginler hisselerini satıyorlar Soruşturmaya dahil edilebilecekleri endişesi taşıyan çok sayıda Suudi milyarderin varlıklarını bölge dışına çıkardığı, son beş günde bölgede borsalarında 19 milyar dolarlık kayıp yaşandığı kaydedildi. Bloomberg, Körfez bölgesindeki kişi ve kurumların geçen hafta Suudi hisselerinde 206 milyon dolarlık satış yaptığına da dikkat çekti.

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