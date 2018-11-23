'Suudiler olmasa İsrail çok büyük bir sorun içerisinde olurdu'

ABD Başkanı Trump, "İsrail'e bakın, Suudi Arabistan olmasa İsrail çok büyük bir sorun içerisinde olurdu." dedi.

Kaşıkçı, Trump’ı eleştirdiği için baskı görmüş

''Trump'ın önüne yeterince para yığ, bir cinayet yanına kar kalabilir''

ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Suudi Arabistan olmasaydı, Ortadoğu'da büyük bir üssümüz olmazdı. İsrail'e bakın, Suudi Arabistan olmasa İsrail çok büyük bir sorun içerisinde olurdu. Bu ne demek? İsrail ayrılıyor mu? İsrail'in ayrılmasını mı istiyorsun? Suudi Arabistan'da çok güçlü bir müttefikimiz var."" değerlendirmesinde bulundu.

Şükran Günü nedeniyle Florida'daki Mar-a-Lago tesislerinde basına açıklamalarda bulunan Trump, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine yönelik soruları cevapladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Kaşıkçı cinayetine dair sorumlu tutmak için yeterince delil olmadığını savunan Trump, "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer." dedi.

Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda önceden bilgi sahibi olduğu yönündeki iddiaları "hararetli bir şekilde" reddettiğini dile getiren Trump, kendisinin konuya ilişkin yorumunun ise "Belki (Muhammed bin Selman) biliyordu, belki de bilmiyordu." şeklinde olduğunu hatırlattı.

Trump, "Bu olaydan nefret ediyorum, olayın örtülmeye çalışılma biçiminden nefret ediyorum. Şunu söyleyebilirim ki Veliaht Prens bu durumdan benden daha fazla nefret ediyor." diye konuştu.

Öte yandan, Trump ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddialarına ilişkin ise "teşkilatın şüpheleri olduğunu fakat kesin bir sonuca varmadığını" iddia etti.