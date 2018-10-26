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26 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

'Suudiler para saçarak olayı örtmeye çalışıyor'

26 Ekim 2018, Cuma 14:06
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine dünyadan tepkiler yağarken uzmanlar, Suudi Arabistan'ın "Çöldeki Davos" adı verilen yatırım konferansı ile göz boyamaya, para saçarak olayı örtbas etmeye çalıştığını savundu.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine bütün dünyadan tepkiler yağarken Suudi Arabistan'ın "Çöldeki Davos" adı verilen yatırım konferansına tepkiler sürüyor.

"Çöldeki Davos" olarak da adlandırılan "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"nı değerlendiren uzmanlar, Suudi Arabistan'ın bu yatırım konferansı ile göz boyamaya, para saçarak Kaşıkçı'nın öldürülmesini örtbas etmeye çalıştığını savundu.

''Muhalifler çölde infaz ediliyor''

Riyad'da düzenlenen "Çöldeki Davos" olarak anılan yatırım konferansının, menfur hadisenin (Kaşıkçı'nın öldürülmesi) gölgesinde gerçekleştirilmesine rağmen yatırımcılar için cazibesini kaybetmediğini anlatan Prof. Dr. Çemrek, şu değerlendirmelerde bulundu:

''İş çevreleri Suudi Arabistan'ın 'hukuk devleti' değil en fazla 'kanun devleti' olduğunu, hatta bu şartı bile sağlamaktan uzak olduğunu ve kendi vatandaşlarına yönelik keyfi şiddet uygulamalarından en az benim kadar haberdar. Bunu görmezlikten geliyorlar. Suudi Arabistan, muhaliflerin çöllerde infazıyla bilinen bir ülke nihayetinde. Kaldı ki küresel iş çevreleri sadece Suudi Arabistan değil petro-dolar monarşileri veya onlarla otoriterlikte yarışan Orta Doğu ve Orta Asya petro-dolar diktatörlükleriyle iyi geçinebildikleri ölçüde para kazanabileceklerinin farkındalar. Çöldeki Davos yatırım konferansı da bunun en somut örneği. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti daha aydınlanmadan Suudiler bu yatırım konferansını düzenleyerek 34 milyar dolarlık petrol anlaşmaları yaptı. Bunu göz boyama ya da olayı örtbas etme olarak değerlendirmek çok abartılı olmaz.''

''Veliaht Selman finansal bir zehre dönüşecek''

Doç. Dr. İbrahim Turhan,"Çöldeki Davos" yatırım konferansında birçok ülke ve şirketle 25 farklı mutabakat zaptının imzalanmış olmasının ticari bir mantığı olduğunu ancak bir bağlayıcılığı bulunmadığını kaydetti.

Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Turhan şu değerlendirmelerde bulundu.

''Bu cinayetin gerçek sorumluları evrensel hukuk normlarına uygun biçimde cezalandırılmadıkça, konunun üstü örtülmeye ve işlenen suçun ayrıntıları gün ışığına çıkarılmadıkça bu anlaşmalar, taraf olan firmalar açısından taşınması mümkün olmayan bir yüke dönüşür. Çünkü, bunlar halka açık firmalar ise bu firmalara yatırım yapan kurumsal yatırımcılar, kurumsal yönetişim ilkeleri dolayısıyla bu sözleşmeleri asla onaylayamaz ve yatırımlarını geri çekmek zorunda kalır. Firmaların piyasa değeri düşer. Suudi yönetimi uluslararası kamuoyu nezdinde aklanmadıkça bu anlaşmaları yapanlar halka açık firma olmasalar bile bunlara finansman sağlayan kuruluşlar, bunlardan mal alan müşterileri, bunların tedarikçileri aynı baskı altında kalacaklardır. Sonuçta Veliaht Prens Selman herkes için finansal terminolojiyle söyleyecek olursak zehirli varlık (toxic asset) haline dönüşecektir.''

 

AA

Etiketler: Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Riyad, dünya
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