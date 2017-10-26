Sy: Arakan'da gördüklerim beni derinden sarstı

IFRC Genel Sekreteri Senegalli Sy, "(Bangladeş'te Arakanlıların yaşadığı kamplardaki) Çalışmalarımızda birçok acı verici durumlarla karşılaşıyoruz. Son iki gündür gördüklerim beni derinden sarstı." dedi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Senegalli Elhadj As Sy, Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan 600 binden fazla Arakanlı Müslümanın temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası toplumun daha fazla yardım yapması gerektiğini belirtti.

Cox's Bazar'daki sığınmacı kamplarına yaptığı ziyaretin ardından açıklama yapan Sy, "Çalışmalarımızda birçok acı verici durumlarla karşılaşıyoruz. Son iki gündür gördüklerim beni derinden sarstı. İnsani ihtiyaçlar devasa boyutlarda. Sığınmacılar buraya aç, dehşete düşmüş ve bitkin bir halde geliyorlar." dedi.

IFRC Genel Sekreteri Senegalli Sy, kendisini en çok kamplardaki 300 binden fazla çocuğun içerisinde bulunduğu insani dramın etkilediğini dile getirdi.

"İnsanları evlerinden kaçmaya zorlayan nedenlerin bir çözüme ulaştırılması için acil bir yol bulmalıyız" ifadesini kullanan Sy, geçen sürede kamplardaki sığınmacılara yönelik insani faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.

Sy, sığınmacı kamplarındaki 200 bin Arakanlı Müslümanın temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 33,5 milyon İsviçre frangına ihtiyaç duyduklarını belirterek, uluslararası toplumdan destek istedi.

IFRC, 25 Ağustos'ta patlak veren sığınmacı kriziyle ilgili daha önce 12,7 milyon İsviçre frangı tutarında fona gereksinim olduğunu açıklamıştı.

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