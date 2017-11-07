Sydney’de korku dolu anlar!

Avustralya’nın Sydney kentinde kontrolden çıkan bir otomobilin sınıfa girmesi sonucu 2 öğrenci öldü.

Yeni Güney Galler (NSW) eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, 52 yaşındaki bir kadın sürücünün henüz bilinmeyen bir sebepten aracının kontrolünü yitirerek Sydney’in Greenacre semtindeki Banksia Devlet Okulu'nun sınıfına girdiği belirtildi. Kazada sınıfta bulunan 24 öğrenciden 2'si öldü, 21'i yaralandı. Ölen öğrencilerin ikisinin de erkek ve 8 yaşında oldukları kaydedildi. Yaralanan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Okula öğrenci bırakmaya geldiği belirlenen sürücü, kazada yara almadı. NSW Polis Şefi Stuart Smith, olayın kaza olduğunu, kasıt olduğuna inanmadıklarını söyledi. AA

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