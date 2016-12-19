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Tahliyeler yeniden başladı

19 Aralık 2016, Pazartesi 09:01
Suriye’de doğu Halep bölgesinden tahliyeler iki gün sonra yeniden başladı. Muhalifler ve rejim güçleri arasındaki mutabakata göre, İdlib ilinde muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya beldelerinden de birkaç saat içinde tahliye konvoyunun yola çıkması bekleniyor.

Halep’in doğusundaki kuşatma bölgesinden edinilen bilgiye göre, rejim ve rejim yanlısı terörist gruplar ile muhalif güçler arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

Mutabakat, Türkiye ile Rusya’nın arabulucuğu ve garantörlüğünde gerçekleşti.

Mutabakata göre, doğu Halep’teki sivil ve muhaliflerin 20 bininin bugün, geri kalanının tümünün salı günü tahliye edilmesi öngörülüyor.

İlk etapta yaklaşık 500 kişi yarım saat önce rejim bölgesinden geçerek muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına ulaştı.

Buna karşılık, İdlib’de muhaliflerin kuşatmasında bulunan Fua ve Kefreya beldelerinden 3 gün içinde toplam 4 bin kişi tahliye edilecek. İki beldedeki tahliyenin birkaç saat içinde başlaması planlanıyor.

Fua ve Kefreya’nın durumu

Şii mezhebine mensup toplamda yaklaşık 15 bin nüfusa sahip Fua ve Kefreya'yı, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı militanlar kontrol ediyor.

Beldeler 1,5 yıldır muhaliflerin kuşatmasında. Ancak rejim havadan yoğun şekilde insani ve askeri yardım ulaştırıyor. Halkın ihtiyaçları bu şekilde karşılanıyor.

Muhalifler, rejim kuşatmasında 18 bölge daha bulunduğunu, Fua ve Kefreya'ya dair tüm taleplerin kabul edilmesi halinde rejim güçlerinin ablukada olan 18 yerleşimde katliam yapabileceğinin altını çiziyor

Madaya ve Zebadani’den de tahliyeler olacak

Mutabakatla, rejim ordusu ve rejim yanlısı teröristlerin kuşatmasında bulunan Şam’ın Madaya beldesive Zebadani ilçesinden de tahliyeler gerçekleşecek.

Hasta, yaralı ve çocuklardan oluşan bin 500 kişinin Salı günü çıkartılması bekleniyor.

Tahliyeleri teröristler engellemişti

İranlı General Seyid Cevad komutasındaki rejim yanlısı terör grupları, geçen Perşembe ve Cuma günü, doğu Halep’ten rejim bölgesine giden tahliye konvoylarına saldırmış, toplam 18 sivili öldürmüştü. Ateşkes ve tahliyelere başından beri karşı çıkarak yüzbinlerce sivilin hayatını hiçe sayan terör grupları, son saldırıların ardından Fua ve Kefreya’dan da tahliyelere izin verilmesi şartını ileri sürmüştü.

Rejim yanlısı terör gruplarının eylemleri, uluslararası kamuoyunda ve Birleşmiş Milletler yetkilerince sık sık savaş suçu olarak nitelendiriliyor.

Lübnan ve Irak Hizbullahı, Afganistanlı Fatimiyun Tugayı, Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı ile Bakır Tugayı toplamda yaklaşık 7 bin teröristle Halep’in doğusunda işgallerini sürdürüyor.

AA

Etiketler: suriye, halep, tahliye
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