"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Tahrir El Şam da İdlib mutabakatına uyacağını açıkladı

15 Ekim 2018, Pazartesi 13:35
Suriye’deki en büyük muhalif gruplardan Tahrir El Şam, Pazar günü, Rusya ve Türkiye arasında varılan ve rejim güçlerinin İdlib’e müdahalesini önleyen anlaşmaya uyacağını açıkladı

Suriye’de El Kaide’nin uzantısı ve daha önce Nusra Cephesi olarak bilinen Tahrir El Şam örgütü, yürütülen müzakerelerin ardından anlaşmayı kabul ettiğini duyurdu.

İdlib’teki bir diğer muhalif grup olan, Türkiye’nin desteklediği, Ulusal Özgürleştirme Cephesi de daha önce anlaşmaya uyacağını açıklamıştı.

Anlaşma 15 Ekim Pazartesi günü itibariyle, 15-20 kilometrelik bir alanda tüm ağır silahların ve cihadçı grupların bölgeyi terk etmesini öngörüyor. Türkiye uzunca bir süredir Tahrir El Şam’ı da anlaşmaya uyması için ikna etmeye çalışıyordu. Söz konusu anlaşma Rusya’nın da araya girmesiyle, rejimin İdlib’e saldırması ve bunun yeni bir göç dalgasına neden olmasına engel olmak amacıyla yapıldı.

Anlaşmaya uyacağını sosyal medya hesaplarından ilan etmiş olmasına rağmen Tahrir El Şam, Suriye’de silahlarını teslim etmeyeceğini ve cihada devam edeceğini duyurdu.

İdlib ve çevresi Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş sonrası muhaliflerin denetiminde bulunan son nokta durumunda. Bölgede 3 milyona yakın insan yaşıyordu ve bugüne dek yarıdan fazlası bölgeyi terk etmiş durumda.

Etiketler: Suriye, İdlib, Türkiye, Rusya, ateşkes
Okunma Sayısı: 66
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tahrir El Şam da İdlib mutabakatına uyacağını açıkladı

    Suudi Arabistan'dan yaptırımlara karşı misilleme tehdidi

    Emeklilikte yaşa takılanlara Türk-İş'ten destek

    Han el-Ahmer, İsrail yıkımlarına direniyor

    259 muhtar görevden uzaklaştırıldı

    Bütçe 56.7 milyar lira açık verdi

    Geçtiğimiz hafta 25 terörist etkisiz hale getirildi

    Suriye-Ürdün sınırı yeniden açılıyor

    Temmuz ayında işsiz sayısı 88 bin arttı

    Filistin'de eğitime İsrail engeli

    Bu kapandan çıkmalıyız

    9 kişi, 4 ayrı araçla Başkonsolosluktan çıktı

    Üstün yetenekli çocuklar nasıl yetiştirilmeli?

    Trans yağlar: Kötü yağlar - 2

    Yandaşa var, muhalife yok

    Erdoğan ve Selman görüşmesinde gündem: Cemal Kaşıkçı

    Memleketin nefes almaya ihtiyacı var

    TESK: Şimdi tasarruf zamanı

    İngiltere, Fransa ve Almanya'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

    A Milli Futbol Takımı, Rusya'ya yine mağlup oldu

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Af düşünceleri
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hak ettin, ama Yeni Asya’cı olduğun için sana vermedik!”
    Genel

    Yandaşa var, muhalife yok
    Genel

    Bu kapandan çıkmalıyız
    Yeni Asya'dan Size

    Sıkıntıları yine okurlarımızla birlikte aşacağız
    Süleyman KÖSMENE

    Günlük şahsî okumalarımızı nasıl arttırabiliriz?
    Genel

    9 kişi, 4 ayrı araçla Başkonsolosluktan çıktı
    Risale-i Nur'dan

    De ki: “Cenâb-ı Hak bana kâfidir”
    Genel

    Üstün yetenekli çocuklar nasıl yetiştirilmeli?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nikotinli nefes kokusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.