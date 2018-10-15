Tahrir El Şam da İdlib mutabakatına uyacağını açıkladı

Suriye’deki en büyük muhalif gruplardan Tahrir El Şam, Pazar günü, Rusya ve Türkiye arasında varılan ve rejim güçlerinin İdlib’e müdahalesini önleyen anlaşmaya uyacağını açıkladı

Suriye’de El Kaide’nin uzantısı ve daha önce Nusra Cephesi olarak bilinen Tahrir El Şam örgütü, yürütülen müzakerelerin ardından anlaşmayı kabul ettiğini duyurdu. İdlib’teki bir diğer muhalif grup olan, Türkiye’nin desteklediği, Ulusal Özgürleştirme Cephesi de daha önce anlaşmaya uyacağını açıklamıştı. Anlaşma 15 Ekim Pazartesi günü itibariyle, 15-20 kilometrelik bir alanda tüm ağır silahların ve cihadçı grupların bölgeyi terk etmesini öngörüyor. Türkiye uzunca bir süredir Tahrir El Şam’ı da anlaşmaya uyması için ikna etmeye çalışıyordu. Söz konusu anlaşma Rusya’nın da araya girmesiyle, rejimin İdlib’e saldırması ve bunun yeni bir göç dalgasına neden olmasına engel olmak amacıyla yapıldı. Anlaşmaya uyacağını sosyal medya hesaplarından ilan etmiş olmasına rağmen Tahrir El Şam, Suriye’de silahlarını teslim etmeyeceğini ve cihada devam edeceğini duyurdu. İdlib ve çevresi Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş sonrası muhaliflerin denetiminde bulunan son nokta durumunda. Bölgede 3 milyona yakın insan yaşıyordu ve bugüne dek yarıdan fazlası bölgeyi terk etmiş durumda.

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