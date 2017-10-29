Taliban saldırısında 13 polis öldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinde Taliban'ın düzenlediği saldırıda 13 polisin öldüğü belirtildi.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz bölgesinde Taliban'ın düzenlediği saldırıda 13 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medyanın haberine göre, saldırı geçtiğimiz gece Hanabad ilçesinde meydana geldi. İlçe Başkanı Hayatulla Amiri'ye göre yerel saatle gece 03.00 sıralarında militanlar kontrol noktasına saldırdı. Amiri, "Toplamda kontrol noktasında 14 polis vardı. Biri kaçarak kurtuldu, diğerleri öldürüldü. Militanlar silah ve Humvee tipi araca el koydu" dedi. Salırıyı Taliban üstlendi. Sputnik Türkiye

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