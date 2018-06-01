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2 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Tarihi görüşmenin günü netleşti

01 Haziran 2018, Cuma 22:26
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini açıkladı.

Trump, Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Kim Yong-çol'u Beyaz Saray'ın bahçesinden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte uğurlayan Donald Trump'ın Kuzey Koreli yetkiliye gösterdiği ilgi dikkatlerden kaçmadı.

"Çok başarılı bir süreç olacak"

Kuzey Koreli yetkili ile 2 saatlik görüşmesinin çok verimli geçtiğini vurgulayan ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesi hakkında ise "12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğiz. Bunun çok başarılı bir süreç olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Trump, Kim Jong-un tarafından gönderilen mektubu Kuzey Koreli yetkiliden aldığını ve mektubun "çok hoş ve ilginç" olduğunu dile getirerek, "Bu anlaşmayı Kuzey Kore istiyor. Mümkün olursa biz de istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Maksimum baskı ifadesini kullanmayacağım"

Kuzey Kore ile ilgili birçok yaptırım kararının hazır olduğunu hatırlatan Donald Trump, şu anda devam eden diplomatik süreç çökene kadar bu yaptırımları hayata geçirmeyeceklerini, ancak Kore Yarımadası nükleerden arınana kadar yaptırımların masada olacağını söyledi. 

Trump, "Bu süreçte artık 'maksimum baskı' ifadesini de kullanmayacağım." dedi.

Singapur'daki tek bir zirvede her şeyin hallolacağını hiçbir zaman iddia etmediğini belirten ABD Başkanı Trump, "Bu bir süreç, zaman alacak. Asla tek bir görüşme demedim, bunu bir süreç olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, 24 Mayıs'ta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti. 

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan da 25 Mayıs'ta, Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

Donald Trump aynı gün, Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirveye hala açık olduğunu ve 12 Haziran'da dahi bu buluşmanın mümkün olabileceğini ifade etmişti.

Bakan Pompeo, Kim Yong-çol ile New York'ta 2 gün süren görüşmeler gerçekleştirmiş, bu temaslar sonucunda Trump ile Kim arasındaki zirvenin önünün açıldığı kaydedilmişti.

AA

Etiketler: abd, kuzey kore, trump, kim, singapur, güney kore
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