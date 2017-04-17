Tarihi referandum hakkında bir açıklama da İtalya'dan

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sonucunu dikkate aldıklarını söyledi.

Alfano, yaptığı kısa açıklamada, "Referandum sonucunu dikkate alıyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) referanduma ilişkin son değerlendirmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin tutarlı bir üyesi olduğunu belirten Alfano, Türkiye'de reformların uygulamaya konması sürecine muhalefetin de dahil edilmesini ümit ettiklerini dile getirdi. Okumak için tıklayınız: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan 'referandum' açıklaması AA

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