Tarihi zirve için Trump da Singapur'da

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan sonra ABD Başkanı Donald Trump da Singapur'a geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın G-7 Zirvesi'ne katıldığı Kanada'dan hareket eden Air Force One uçağının, akşam saatlerinde Singapur'da Paya Lebar Hava Üssü'ne indiği belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da Trump ile yapacağı zirve için öğleden sonra Singapur'a gelmişti.

Kim'i taşıyan uçak yüksek güvenlik önlemleri altında Singapur Havaalanı'na inmiş, basında Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve Kim'in el sıkışırken çekilen fotoğraflarına yer verilmişti.

Kuzey Kore lideri, havaalanından siyah araçlarla çevrelenen, ülkesinin bayrağını taşıyan bir limuzinle ayrılarak, daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kaldığı St. Regis Oteli'ne geçmişti.

Singapur'da Başbakan Lee Hsien Loong ile bir araya gelen Kim, "Tüm dünya, Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tarihi zirveyi izliyor ve sizin çabalarınız sayesinde bu tarihi zirve için hazırlıklarımızı tamamlayabildik." ifadesini kullandı.

Trump'ın da yarın Singapur Başbakanı Lee ile görüşmesi bekleniyor.

Kim ile Trump'ın 12 Haziran'da yapacağı zirve, uluslararası toplumun gündeminde.

Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

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Kritik görüşme için Singapur'da