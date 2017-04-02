Tartışma büyüyor: ''Bağdat'ın bayrak kararını uygulamayacağız''

Kerkük İl Meclisi Başkanı Rêbwar Talabani, Kerkük’te basın toplantısında yaptığı açıklamada, Irak Parlamentosu’nun, Kerkük’te Irak Federal Bayrağı dışında başka bir bayrağın asılmasını yasakladığı kararının, kendilerini ilgilendirmediğini duyurdu.

Kerkük’te basın toplantısında karara tepki gösteren Rêbwar Talabani, Irak Parlamentosunun Kerkük’te Kürdistan Bayrağının indirilmesine ilişkin aldığı kararın, kentte yaşayan bütün halkları rahatsız ettiğini belirterek, alınan kararın yanlış olduğunu vurguladı. Kürdistan Bayrağının gönderden indirilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Talabani, ‘’Kürdistan Bayrağı sonsuza dek Kerkük kentinde dalgalanacaktır” dedi. İlgili haberi okumak için tıklayınız: Irak parlementosundan Kerkük kararı DHA

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