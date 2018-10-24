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24 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Tartışma büyüyor: 'Bütçeyi mektup yüzünden değiştirmeyeceğiz'

24 Ekim 2018, Çarşamba 14:00
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun ülkesinin 2019 taslak bütçe planını reddetmesine ilişkin, "Bütçeyi (AB Komisyonunun mektubu) mektup yüzünden değiştirmeyeceğiz, bununla ilgili hiç düşünmüyorum bile." dedi.

AB, tarihinde ilk kez üye ülkelerinden birinin bütçesini reddetti

Salvini, konuk olduğu radyo programında İtalya’nın gelecek yıla ilişkin taslak bütçe planının AB Komisyonu tarafından reddedilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Hükümetin İtalyanların hayat kalitesini geliştirmek için görev başında olduğunu söyleyen Salvini, bütçeye yönelik "önyargılı bir saldırı" olduğunu belirtti.

Bütçe taslağında da yer alan emeklilik yaşını yükselten Fornero Kanunu’nun kaldırılmasının muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Parti (PD) dışında siyasi partilerin yüzde 90’ının programında bulunduğuna işaret eden Salvini, buna dokunulmamasının temel zorluk olacağını bildirdi.

Salvini, "Bu, İtalyan ekonomisine bir saldırı çünkü birileri şirketlerimizi değerinin altında satın almak istiyor. Ayrıca geçen yıllarda Brüksel’de kabul edilen bütçeler, borcu 300 milyar avro artırdı." dedi.

"Bütçeyi değiştirmeyeceğiz"

Eski başbakanlar Mario Monti ve Matteo Renzi’nin tam tersini yapmanın "kendisinin görevi" olduğunu dile getiren Salvini, İtalyan ekonomisinin artık geçen yıllardakinden farklı, ülkenin büyüme oranına odaklanan bir reçeteyle başlayacağını kaydetti.

Salvini, "Bütçeyi (AB Komisyonunun mektubu) mektup yüzünden değiştirmeyeceğiz, bununla ilgili hiç düşünmüyorum bile." dedi.

İtalyanların kendisinden daha fazla iş, daha az vergi ve etrafta daha az yasa dışı insan talep ettiğini belirten Salvini, Brüksel’de de "önce İtalyanlar" diyeceğini vurguladı.

AB Komisyonunun istediği bütçe planına göre İtalya ekonomisinin sadece yüzde 0,9 büyüyebileceğinin altını çizen Salvini, böyle bir sayıyla İtalya’nın kamu borcunu ödemesinin nasıl mümkün olacağını sordu.

Salvini, "Biz Lig hükümetiyiz ve Avrupa’yı gerçeklerle değiştireceğiz. Çocuklarımın Avrupa’da yetişmesini istiyorum ama İtalyanların çalışmasına izin verin." ifadelerini kullandı.

İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) oranının yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı.

AA

Etiketler: avrupa birliği, italya, bütçe
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