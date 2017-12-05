Tartışma büyüyor: İsrail’den tepki çeken Kudüs açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımaya ve ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşımaya hazırlandığını açıklamasıyla İsrail ve Türkiye arasında yükselen diplomatik gerilim devam ediyor.

İsrail Gazetesi Haaretz’te yer alan bir habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’le tüm ilişkileri kesebileceğini söylemesinin ardından İsrailli yetkililer “(Türkiye Cumhurbaşkanı) Erdoğan tanısın ya da tanımasın, Kudüs 3 bin yıldır Yahudilerin ve 70 yıldır İsrail’in başkenti” dedi.

Erdoğan ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağına yönelik haberlere yanıt olarak İsrail’le tüm bağları koparmakla tehdit etmiş, Kudüs’ün Müslümanlar için “kırmızı çizgi” olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray’dan yapılan bir açıklamada ise ABD Başkanı Trump’ın büyükelçiliği Kudüs’e taşımaya ilişkin nihai kararının gecikeceği açıklaması yapıldı.

Filistin’de ise Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın danışmanlarından yapılan açıklamada “Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanırsa Filistinliler ABD ile iletişimi durduracak” denilmişti.