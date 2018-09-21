TBMM Başkanı Yıldırım'dan Azerbaycan'da kardeşlik vurgusu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bakü'de, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen özel oturuma katıldı. Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı milletin evlatları olduğunu ifade ederek, Bakü'ye Anadolu'nun her köşesinden selam getirdiğini belirtti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, zor ve çalkantılı bir dönemden geçen dünyada gerilimlerin düşürülmesine ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki "yapıcı, kararlı ve istikrarlı iş birliğinin bu konudaki iyi birer örnek olduğunu" belirtti.

Konuşmasının ilk bölümünü Azerbaycan Türkçesiyle yapan ve katılımcılardan büyük alkış alan Yıldırım, milletvekili seçildiği İzmir'in, Bakü ile kardeş şehir olduğunu hatırlatarak, kardeşlik hukukuna dayanarak kendisini aynı zamanda Bakü milletvekili saydığını, Azerbaycan'ı öz vatanı olarak kabul ettiğini dile getirdi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin kader ortağı olduğunu, iki devletin 100 yıl önce tarih sahnesinden silinmemek için büyük bir mücadele verdiğini hatırlatan Yıldırım, "Anadolu ve Kafkasların herc-ü merc olduğu yıllar, iki devlet için de izmihlal ve istiklal yılları olmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de, Türk Devletleri tarihine emsal teşkil eden cumhuriyet tecrübesiyle 100 yıl önce tanışmıştır. Cumhuriyetin esas unsurlarından biri halkın iradesinin yönetime yansımasıdır. Azerbaycan Milli Meclisi, bu manada tarihi ve hukuki açıdan önemli bir görev ifa etmiştir. Azerbaycan'ın günümüzdeki ulaştığı inkişafta da Milli Meclis inkar edilemez bir paya sahiptir." ifadelerini kullandı.

1991 yılında ikinci bağımsızlığını elde eden Azerbaycan'ın, siyasi istikrara kavuştuktan sonra büyük bir ekonomik atılım gerçekleştirdiğini söyleyen Yıldırım, Bakü sokaklarında gezerken bu gerçeği müşahede etmenin mümkün olduğunu kaydetti.

Merhum Haydar Aliyev'in çizdiği yolda ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği inkişafın Kafkas bölgesinin barış ve istikrarına büyük katkı yaptığının altını çizen Yıldırım, şunları söyledi:

TBMM Başkanı Yıldırım konuşmasını, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulmasında önderlik ve rehberlik yapan Mehmet Emin Resulzade başta olmak üzere, Azerbaycan devletinin istiklali ve istikbali için emeği geçen herkesi minnet ve şükranla andığını belirterek tamamladı.