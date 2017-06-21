Tehlikeli dakikalar: Rus uçakları acil havalandı

NATO uçağı Baltık üzerinde Rusya savunma Bakanı Şoygu'nun uçağına tehlikeli bir şekilde yakınlaşınca Rus uçakları acil havalandı.

NATO'nun F-16 uçağının Baltık suları üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağına tehlikeli bir şekilde yakınlaştığı, fakat Rus Su-27 uçağının bu durumu engellediği bildirildi. Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan haberde, NATO'nun uçaklarının Şoygu'nun uçağı Kaliningrad'a doğru giderken eşlik etmek istediği, fakat Rus Su-27 uçağının havalanarak iki uçağın arasına girdiği belirtildi. Bakanın bulunduğu uçak Su-27 uçağının eşliğinde uçuşuna devam etti. Kremlin bu konuyu yorumlamaktan kaçınarak tüm soruları Savunma Bakanlığı'na yönlendirdi. Bugün Şoygu Kaliningrad'da Savunma Bakanlığı'nın batı strateji bölgesindeki güvenlik konularına ilişkin toplantısına katılacak. DHA

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